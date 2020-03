innenriks

Dei tilsette vil gå på jobb som normalt dei neste to vekene, skriv E24. Deretter kjem ein arbeidsgivarperiode der dei blir permitterte i to veker med lønn, for deretter å gå over i NAV-apparatet med dagpengar.

Hotellet er oppført med 211 tilsette på proff.no. I første omgang rammar den reduserte ordretilgangen kongressar, kurs og konferansar.

– Dette er jo ikkje noko nokon ønsker seg. Det er svært uheldig, seier administrerande direktør Tarje Hellebust til E24.

