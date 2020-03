KrF vil ha bønn i Oslo rådhus

innenriks

Bystyrerepresentanten til partiet, Espen Andreas Hasle, peikar på konferansen «Bønn for Oslo» som eit arrangement som burde vore i rådhuset, skriv Dagen.

I dag er Human-Etisk Forbund (HEF) det einaste livssynssamfunnet som får halde arrangement i Oslo rådhus. I nesten 70 år, sidan 1952, har dei halde konfirmasjon og namnefestar i bygget.

– Det er stor breidd i kristenfolket som kjem saman for å be for byen og uttrykkje kjærleiken sin til han, og dei har vorte haldne utanfor i mange år. Det ville vere ei tung og viktig signalhandling at ein kan be i huset der Oslo blir styrt, seier han til avisa.

I 2008 laga kommunen nye retningslinjer der det mellom anna står at «Festlokalet ikke skal benyttes til politiske markeringer eller religiøse møter».

– Desse retningslinjene skal opp til behandling i 2020, seier direktør for sekretariatet til bystyret, Lars Arne Ryssdal, til Dagen.

(©NPK)