Russetreff i Bergen blir avlyst

innenriks

– Vi gjer dette for å avgrense og forseinke mogleg spreiing av koronasmitte i bysamfunnet. Avgjerda er gjort ut frå ei helsefagleg heilskapsvurdering og ut frå bekymringsmeldingar vi har fått gjennom dagen, seier kommunaldirektør Robert Rastad.

Han beklagar at avlysinga kjem så seint. Kommunen har varsla arrangørane, Vestland fylkeskommune og politiet om avlysinga.

Andre større nært kommande arrangement kan òg bli stengde. Kommunen jobbar no for å få på plass tydelege retningslinjer for å gi arrangørar best mogleg føreseielegheit.

(©NPK)