Sverige tilbyr seg å ta hand om norsk atomavfall

– Vi kan ta imot det norske avfallet, vi kan behandle det, lagre det og pakke det inn for framtidig deponering, stadfestar seniorrådgivar Per Lidar i Studsvik til Teknisk Ukeblad.

Prislappen for å ta hand om dei 17 tonna høgaktivt atomavfall som i dag ligg lagra på Kjeller utanfor Oslo og i Halden, er rekna til 15 milliardar kroner. Med løysinga til svenskane kan dette bli ein god del billegare.

– Det er ein veldig freistande tanke, innrømmer eigaren av det norske atomavfallet, administrerande direktør Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk.

I Sverige kan det norske atomavfallet oksiderast. Restproduktet ein då sit att med, er langt lettare å lagre og deponere, mellom anna fordi det ikkje kan ta fyr. Det blir anslått at det norske avfallet kan behandlast innan fem år.

Lidar understrekar at Sverige ikkje tar imot det norske atombrenselet permanent.

– Vi kan ta imot avfallet, undersøkje det og behandle det her. Vi kan gi Noreg tid til å bestemme seg for kva dei til slutt skal gjere med avfallet. Men vi må ha klare garantiar frå Noreg om at det skal returnerast til slutt. Det er veldig viktig, seier Lidar.

Avfallet stammar frå dei to reaktorane på Kjeller, som stengde i 2019, og i Halden, som stengde i 2018. Dei to reaktorane hadde då vore i drift sidan høvesvis 1967 og 1958. I september var anslaget at arbeidet med å fjerne atomreaktorane kan ta nesten 70 år.

