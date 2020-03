To av tre nye behandlingsmåtar rettar seg mot kreft

innenriks

Til saman 64 medisinar eller behandlingsmetodar vart godkjende for bruk i norsk helsevesen i fjor. I overkant av 40 gjaldt kreft.

Fire av dei vart først avviste fordi dei var for dyre. Dei vart seinare godkjende etter at legemiddelfirmaa sette ned prisen.

– Eg er glad for at tala viser at vi innfører langt fleire metodar enn det mange trur, seier leiar i Avgjerdsforum, Stig A. Slørdahl, i ei pressemelding.

Avgjerdsforum er eit statleg organ som vurderer nye metodar i spesialisthelsetenesta.

