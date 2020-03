To barnevernssaker mot Noreg blir avgjorde til veka

innenriks

Ei av sakene som blir avgjorde tysdag, gjeld primært adopsjon og svært avgrensa samvær for dei biologiske foreldra etter omsorgsovertaking. Noregs strenge samværspraksis har vore sentral i fleire av dei sakene der Noreg har vorte felt den siste tida.

Dommane mot Noreg gjeld primært brot på Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv og familieliv.

Mange norske saker

Sidan 2015 har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tatt inn 36 saker om norsk barnevern. Det bidrar til at Noreg er nummer ni på lista over land med flest saker i domstolen. Sju av sakene er avgjorde, og Noreg vart felt i fem av desse. Framleis står dermed 29 saker att, inkludert dei to der det er varsla dom om nokre dagar.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier han vil «legge særlig vekt» på dommar frå EMD i arbeidet med ny barnevernslov.

– Når dei no har tatt såpass mange saker til behandling innan dette feltet, tar både eg, norske styresmakter og domstolane det på største alvor, sa Ropstad i samband med ein dom mot Noreg sist november.

Rettleiar

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varsla i februar at det kjem ein ny rettleiar for vurdering av samvær.

– Når ei snarleg tilbakeføring til foreldra ikkje er sannsynleg, ser det ut til at det kan ha utvikla seg ei «sjablongmessig» vurdering av at samvær etter ei omsorgsovertaking skal ligge på fire–seks gonger i året. Og det utan at ei individuell og god vurdering av kvar enkelt sak er gjennomført, sa direktør Mari Trommald for ein månad sidan.

Det same direktoratet fekk i fjor sommar beskjed frå EMD om at oppfølginga etter ein dom i 2018 ikkje var bra nok. Domstolen bad Noreg svare på om det var gjort eller ville bli gjort ei ny vurdering av å rette opp igjen samværet mellom mor og barn i den aktuelle saka.

I februar behandla Høgsterett i Noreg tre saker om barnevern. Sakene vart behandla samla i storkammer, som betyr at elleve dommarar avgjer saka, i staden for fem som er det vanlege. Det er enno ikkje falle dom i desse sakene.

