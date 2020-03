Venstre: Kommunar vil tape milliardar på kabel-nei

innenriks

Medan regjeringspartia seier ja, har eit fleirtal av Senterpartiet, Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Raudt flagga motstand.

Viss Stortingets energi- og miljøkomité landar på nei når dei sender saka vidare på torsdag, går regjeringa på ein smell. Det får Venstre-nestleiar Terje Breivik til å fortvile.

– Ein hindrar då ein betydeleg norsk og offentleg eigd industri tilgang på ein marknad som spør etter produktet deira, nemleg krafta, seier han til NTB.

– I dag renn bokstaveleg talt titals terawattimar (TWh) rett i havet. Distriktskommunar kunne ha hausta store inntekter av desse – viss dei har marknadstilgang.

Breiviks andre bekymring er klimarelatert:

– God kabelkapasitet mellom landa med tanke på kraftutveksling er ein føresetnad for å nå måla frå Parisavtalen.

«Kortsiktig, populistisk gevinst»

NorthConnect er ein 1.400 megawatts likestraumskabel som er planlagd mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Ein NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil auke norske straumprisar med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig vere samfunnsøkonomisk lønnsam. Årsaka er at auka straumpris vil gå tilbake til norske kraftprodusentar, som i all hovudsak er eigde av staten og norske kommunar og fylkeskommunar.

Breivik skuldar Sp for å vilje strupe kraftsamarbeidet og kraftselskapa, som tilfører norske kommunar store beløp til barnehagar, skular og sjukeheimar:

– Sp prøver å hauste ein kortsiktig, populistisk gevinst med å forsterke påstanden om at kabelen vil føre til dyrare straum for norsk industri og norske forbrukarar. Men dei gløymer at norske energiverk er ein hjørnesteinsindustri i dei same kommunane, som kjem til å gå glipp av inntekter i milliardklassen.

«Godt varetatt»

Ifølgje Venstres eigne reknestykke har kommunar som Aurland og Eidfjord kraftinntekter på rundt høvesvis 60 og 30 millionar i dag. Bergen tener 205 millionar og Oslo 670 millionar på kraftindustrien sin.

Årsaka er eit system som gir norske kommunar inntekter frå kraftsal, konsesjonsavgifter, eigedomsskatt, naturressursskatt og utbyte.

Men Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad er klar på at kraftutvekslinga er god i dag, og viser til at Noreg allereie har to nye kablar under bygging.

– Det er ikkje behov for å byggje ein ny, privat kabel i tillegg, seier ho, og viser til at NorthConnect i stor grad blir ein rein eksportkabel.

Arnstad meiner argumentet med at det ho kallar «eit knippe kommunar på Sør- og Vestlandet» kan tape inntekter, ikkje held.

– Vi må sjå kraftbransjen og ønsket frå kommunane om å tene pengar, opp mot ønsket i industrien om å ha konkurransedyktige prisar på straumen, seier ho til NTB.

– Må stoppast

Ap, Sp, Frp og Raudt kan saman danne fleirtal mot kabelen.

– No må NorthConnect stoppast, skriv Ap-nestleiarar Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik i ein kronikk i Aftenposten.

Dei grunngir motstanden med omsynet til straumprisen for norsk industri og norske forbrukarar. Ap vil hauste erfaring frå dei to andre kraftkablane før NorthConnect eventuelt blir bygd, og partiet har vore opptatt av at det ikkje skal byggjast kablar som ikkje er eigde og drifta av Statnett.

Espen Barth Eide (Ap) er saksordførar i energi- og miljøkomiteen. Sp, Frp og Raudt har alle fremja konkrete forslag om å stanse kabelen. Men Breivik nektar å gi opp:

– Eg håpar og trur at både Ap og Frp er villige til å diskutere ei løysing som er bra for industri, norske arbeidsplassar og klima.

(©NPK)