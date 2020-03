192 registrerte koronasmitta i Noreg

innenriks

– Gjennomsnittsalderen på dei som er smitta med koronavirus, er 44 år.

60 prosent er menn, seier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

55 har vorte smitta i Noreg, medan 134 personar er smitta i utlandet. Tre tilfelle er framleis under avklaring.

– At talet på smitta aukar, er ei forventa utvikling av epidemien. Vi har forståing for at det gir uro både for eiga og nære si helse, seier områdedirektøren.

Alle fylka i landet er ramma av koronaviruset, og det er Viken som har flest tilfelle med 44, følgd av Oslo, som har 35 tilfelle. Møre og Romsdal og Nordland har færrast smittetilfelle, høvesvis to og tre tilfelle.