Adams tvitra måndag at koronaviruset har ført til at lokale styresmakter har avlyst konserten hans i Stavanger og alle konsertane i Danmark neste veke.

Ikkje lenge etter melde NRK at smitteoverlege Tore Steen i Oslo meiner smittefaren i Oslo Spektrum, der den kanadiske artisten skulle opptredd tysdag kveld, er for stor, og at han har vedtatt at konserten må avlysast.

Dagen etter skulle han halde konsert i DNB Arena i Stavanger. Også denne er avlyst.

