Høie lovar klarare nasjonale koronaråd – burde komme før, meiner Ap

Frå fleire kommunelegar og pasientombodet i Oslo og Akershus har det komme kritikk om uklare nasjonale råd og dermed sprikjande praksis frå kommune til kommune når det gjeld avlysingar av arrangement og handheving av karantenereglar.

No vil helseminister Bent Høie rydde opp.

– Eg skjønner at dette er krevjande for kommunane, og eg tar kritikken som no har komme, på alvor. Departementet har jamlege møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og dei jobbar no med å lage tydelege nasjonale råd, både til befolkninga og kommunane, skriv Høie i ein e-post til NTB.

Ulike råd

Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet meiner helsestyresmaktene burde ha komme på banen tidlegare.

– Når det er ein global smittesituasjon, så burde vi stått klare med presise nasjonale føringar for kommunane, seier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, til NTB.

– Det er nødvendig å ta nasjonal leiing i ein situasjon med global smittespreiing frå både andre verdsdelar og naboland i Europa. Dette erfarte vi under svineinfluensaen, seier ho.

Dei siste dagane har det vore ei rekkje døme på ulik praksis frå kommune til kommune.

Medan til dømes Stavanger innførte eit forbod mot innandørsarrangement med meir enn 500 menneske, har Bergen sett ei tilsvarande grense på 1.000 menneske.

Samtidig har mange kommunar, inkludert hovudstaden, enno ikkje innført ei slik grense. Somme kommunar har til og med bede om at bursdagar og større familieselskap blir avlyste.

Kommunelege: – Kjenner meg litt åleine

Fleire kommunelegar har etterlyst betre nasjonal støtte i vurderingane sine.

Kommuneoverlegen i Frosta, Arne Bye, seier til Tønder-avisa at han føler seg litt åleine i vurderingane han må gjere.

– Vi har ein del retningslinjer å rette oss etter, men det er grove føringar, og det oppstår mange spørsmål som ikkje blir dekte. Så vi blir svar skuldig stadig vekk, seier Bye.

Fleire kommunelegar meiner òg at retningslinjene som så langt er gitt frå nasjonalt hald, er for lite strenge.

– Rådet frå sentralt hald er at berre dei som har vore i nærkontakt med smitten, må halde seg heime, medan familien kan dra på jobb som vanleg, seier kommuneoverlegen i Værnes-regionen, Leif E.M. Vone, til avisa. Han meiner at også familiemedlemmer representerer ein risiko for smittespreiing og bør halde seg heime.

Flypassasjerar handtert ulikt

I helga vart det reagert på at flyplassane hadde ein ulik praksis med fly som kom frå område med mange smittetilfelle. Søndag vart reisande frå Frankrike kontrollerte for koronasmitte då dei landa på Gardermoen, medan passasjerar frå Bergamo i Nord-Italia gjekk rett gjennom utan virussjekk på Torp.

– Fram til no har ein sagt at situasjonen skal vurderast lokalt, men det er openbert at det har vore ei feilvurdering når vi ser at fly frå Nord-Italia får lande i Noreg utan at det blir sett i verk tiltak. Kommunelegane i dei enkelte vertskapskommunane til flyplassane burde ikkje stå heilt åleine om å vurdere det, seier Ingvild Kjerkol.

Ho oppmodar no helsestyresmaktene til å få på plass einskaplege nasjonale føringar så raskt som råd.

