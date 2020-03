Helsedirektoratet: – Flypassasjerar frå smitteområde må handterast likt

innenriks

– Rådet vårt er enkelt: Det skal vere lik behandling, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet sende ut råd for handteringa søndag kveld, etter å ha vorte gjort merksam på forskjellar.

Søndag kom det fram at reisande frå Frankrike vart kontrollert for koronasmitte då dei landa på Gardermoen, medan passasjerar frå Bergamo i Nord-Italia gjekk rett gjennom utan virussjekk på Torp.

Nordmenn som kjem heim frå stader der det er vedvarande smitte, skal vere i karantene i fjorten dagar, understrekar Lie.

– Utanlandske turistar som har vore i område med vedvarande smitte, blir bedne reise tilbake til heimlandet sitt eller ta kontakt med kommunelegen for å få ei vurdering, seier han.

Risikoanalyse på veg

Det blir no jobba med ein risikoanalyse av smittesituasjonen. Denne er til behandling hos Helsedirektoratet, opplyser Lie.

– Vi vil kome fram til ein konklusjon på eit seinare tidspunkt, seier han.

Det er uklart kor mange nordmenn som er i smitteområde i utlandet.

– Vi har ikkje oversikt over reisevanane til nordmenn, anna enn for dei som har meldt frå til ambassadar. Det gjer ein normalt ikkje på reiser i Europa, seier han.

Uvisse rundt arrangement

Etter at det fredag vart vedtatt at Holmenkollen skifestival skulle gå utan publikum, har det vore knytt uvisse til gjennomføringa av ei rekkje andre arrangement.

Lie understrekar at dette er opp til kvar enkelt arrangør og den aktuelle kommunelegen. Han avviser at dette er ei form for ansvarspulverisering.

– Arrangøren har eit ansvar, det står i lova. Det er ikkje oppsplitting av ansvar, seier han.

Tilbakemeldinga til Helsedirektoratet er at dette systemet fungerer.

