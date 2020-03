Hotell i Kristiansand har permittert tilsette på grunn av koronautbrotet

innenriks

Hotelldirektør Hege Julianne Nevestad ved Caledonien i Kristiansand er bekymra for framtida etter at dei allereie no merkar konsekvensane av virusutbrotet. Hotellet merkar at talet på reisande til byen er byrja å falle, noko som gir konsekvensar. Mange ringer og har spørsmål om avbestillingar, skriv Fædrelandsvennen.

Hotelldirektøren har allereie måtta permittere ti av dei tilsette ved hotellet.

– Ti personar er permitterte som følgje av koronaviruset. Det er veldig kjedeleg. Heldigvis er det fine folk som har forståing for situasjonen, seier Nevestad som fryktar konsekvensane dersom ikkje utbrotet er over før sommaren.

Leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv seier reiselivsbransjen er spesielt utsett dersom virusutbrotet skulle trekke i langdrag.

– Det er ei næring med små marginar og veldig kort sesong. Om dette treffer oss når toppen er på sommaren, kan det bli ille for mange verksemder, seier Bergmål.

Laurdag varsla òg Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels om fare for permitteringar etter at hotellkjeda blir hardt ramma av koronafrykta. Selskapet har ein reduksjon på 50 prosent i talet på bestillingar.

(©NPK)