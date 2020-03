Legar fryktar for få sjukehusplassar ved virusutbrot

innenriks

Helsedirektoratets risikovurdering for koronasmitte i Noreg frå februar går ut på at nesten kvar fjerde nordmann kunne bli smitta. Gitt ei vurdering av kor mange av dei smitta som blir så sjuke at dei krev sjukehusinnlegging, vil norske sjukehus ha behov mellom 1.400 og 2.800 intensivplassar. Det er langt fleire enn vi har i dag, skriv NRK.

Måndag klokka 10 skal legar og helsefagleg personell frå heile landet ha eit stort nettseminar der dei skal få ei ny risikovurdering av koronaviruset. Der kan smittefaren bli vesentleg oppgradert.

– Dette blir ein utfordrande situasjon for norske sjukehus. Det har vi peika på mange gonger. Det er det vi kan seie så langt, seier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Søndag ettermiddag rapporterte Folkehelseinstituttet om at 169 personar i Noreg så langt har testa positivt på koronavirus.

Fleire legar har uttrykt at det ikkje vil vere sjukehusplass til alle dersom viruset spreier seg raskt.

Intensivlege Kristian Strand ved Universitetssjukehuset i Stavanger skreiv fredag på Twitter at sjukehuset kunne risikere mellom 900 og 9.000 intensivpasientar dei neste månadene. Den faste bemanninga på avdelinga er åtte pasientar.

– Observer karantenar, vask hendene, skriv legen.

