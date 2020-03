NHOs sjeføkonom: – Ein trippel smell

innenriks

– Når børsane fell, global økonomi går i stå og oljeprisen fell, er det heilt utenkjeleg at det ikkje har konsekvensar for den vesle, opne og oljeavhengige økonomien vår, seier Dørum til NTB.

Han meiner Noreg no blir ramma av «ein trippel smell» på grunn av koronaviruset.

Det første er børsfallet, som får effekt via pengemarknadene, og kan gjere kapital dyrare.

Det andre er dei omfattande nedstengingane, til dømes i Kina og Italia, som fører til redusert økonomisk aktivitet, noko som forstyrrar leveransar.

– Det er dømt til å få makroøkonomiske effektar, seier Dørum.

Det tredje er oljeprisfallet, som rammar Noreg spesielt, og som kan føre til lågare leiteaktivitet, færre oljeinvesteringar, reduserte inntekter til staten og eit trongare statsbudsjett. Alt dette kan slå inn dersom prisfallet blir langvarig.

– Det kan bli eit tapt år for verdsøkonomien. Men ikkje eit varig svakare bilete, med mindre dette avslører sårbarheit som gjer at dei verdikjedene vi har gjort oss avhengige av, blir tynnare, seier Dørum.

Han oppmodar no styresmaktene til å kome på banen med målretta, mellombelse tiltak for å hjelpe bedriftene over kneika.

