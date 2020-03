Nordea kuttar fastrentene – igjen

innenriks

– Uvissa i marknaden knytt til koronaviruset har gitt grunnlag for å senke fastrentene vidare, seier John Sætre, leiar for personmarknaden, i ei pressemelding måndag.

Fastrentesatsane blir reduserte med opptil 0,21 prosentpoeng, avhengig av løpetid. Dei er no på nivå som er lågare enn flytande rente.

Beste fastrente for kundane i kundegruppa UNG eller Premium blir etter kuttet 2,49 prosent med tre og fem års binding og 2,69 prosent med ti års binding. Beste flytande rente for bustadlån Ung for Premium Next-kundar er 2,88 prosent.

(©NPK)