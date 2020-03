Norsk Industri-sjef: – Ekstremt dramatisk

innenriks

– No kjem det to veldig sterke anslag mot industrien samtidig, påpeikar Stein Lier-Hansen, som leiar bransjeorganisasjonen for norske industribedrifter.

– Viktige handelspartnarar slit med økonomien sin og då vil eksporten frå Noreg gå ned, konstaterer han.

Koronautbrotet har senka både børsar og oljeprisen kraftig. Han seier begge delar kvar for seg er dramatisk for norsk økonomi og spesielt eksportindustrien. No er det dobbelt opp.

– Det er ekstremt dramatisk

Lier-Hansen spår i første omgang fleire permisjonar, men dersom koronakrisa held fram, vil det bli oppseiingar og aukande arbeidsløyse.

Han trekkjer spesielt fram industrien på Raufoss, som leverer delar til tysk bilindustri, som utsett.

– Med det som skjer i Tyskland no, reknar eg med at det blir mindre og mindre eksport, seier han.

Leiaren for NHOs største foreining har likevel tru på godt samarbeid med styresmaktene for å lette situasjonen og viser til gode erfaringar både frå finanskrisa i 2008–2009 og oljeprisfallet i 2014.

– Det vi ønskjer, er tiltak frå styresmaktene som dempar pressa på likviditeten til bedriftene, som utsetjing på betaling av arbeidsgivaravgift og formuesskatt. Den type tiltak gjer at du kan halde hjula i gang, seier han.

