Æresrunde og storskjerm for Jahn Teigen

innenriks

Det er venta at Tønsberg domkyrkje, som har plass til rundt 550, blir full. Det blir derfor planlagt å setje opp ein storskjerm på utsida, der ein kan følgje bisetjinga om ein ikkje får plass inne, skriv Tønsbergs Blad.

Avisa sender bisetjinga direkte frå klokka 11. Når ho startar klokka 12.30, er det NRK-sendinga som blir vist der òg. Publikum som møter til dei opne plassane, slepp inn frå 12-tida.

Seremonien inne i kyrkja blir leidd av tidlegare biskop Per Arne Dahl. Etter ønske frå familien er bisetjinga open for alle. Fleire av plassane er likevel reserverte for spesielt inviterte.

– Det dreier seg om familie, vener, kollegaer og andre som stod Jahn nært, seier manager Trond Lie, som er talsmannen til familien.

Kulturminister Abid Raja (V) representerer regjeringa under bisetjinga, får NTB stadfesta i Kulturdepartementet.

Jahn Teigen døydde på Ystad sjukehus i Sverige måndag kveld førre veke, 70 år gammal.

(©NPK)