277 registrerte koronasmitta i Noreg – 85 har fått påvist smitte det siste døgnet

innenriks

– Vi er i ein ny fase av epidemien no. Vi ser at dei som er rapportert smitta, framleis hovudsakleg er relatert til reiser. Men det er samtidig eit aukande tal smitta der vi ikkje har klart å finne smittekjeda. Dette betyr at vi no er i byrjinga av den fasen der vi ser smitte i befolkninga som vi ikkje kan følgje, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tysdag kveld.

Til saman har 277 personar no fått påvist koronaviruset i Noreg. Det er ein auke på 85 siste døgn fram til klokka 16 tysdag.

Totalt har 81 personar vorte smitta i Noreg. For 73 av desse er det kjent at dei har hatt kontakt med ein annan som er smitta.

I tillegg til handhygiene tilrår Folkehelseinstituttet tiltak for å redusere kontakt mellom menneske. Det gjeld bruk av heimekontor og fleksitid der det er mogleg og å avlyse store arrangement der mange samlast tett.

– Dei tiltaka som no kjem, er viktige for å redusere smitten frå person til person i samfunnet, og dermed verne dei sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetenesta til å ta seg av dei som treng det, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.