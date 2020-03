Bioteknologirådet snur – vil tillate assistert befruktning for einslege

innenriks

Rådet var samla til eit ekstraordinært møte tysdag for å ta stilling til dei to temaa. Førre gong Bioteknologirådet uttala seg, var i 2014 og 2015, og ein ønskte å gjere ei ny vurdering.

– Dette rådet legg vekt på ønsket til mange einslege kvinner om barn. Dette rådet enda derfor med å seie ja òg her, seier rådsleiar Ole Frithjof Norheim.

Førre gong kom eit fleirtal i rådet til at assistert befruktning til einslege ikkje burde tillatast. Det var semje om å tillate eggdonasjon, men berre ved å bruke egg som var til overs etter IVF-behandling (prøverøyrsbehandling).

Fleirtalet i det sitjande rådet ønskte at eggdonasjon skal bli tillate, men òg at rammene for donasjon skal utvidast i forhold til den tidlegare fråsegna. Fleirtalet gjekk inn for at det skal skje gjennom ein eggbank, og at eggdonasjon dermed skjer på lik linje med sæddonasjon.

Røystinga var svært jamn. Fleirtalet var på åtte mot sju i begge spørsmåla.