Dette er grepa Noreg kan møte viruskrakket med

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) gjer greie for vurderingane sine av økonomiske krisetiltak på ein pressekonferanse tysdag.

– Dei må gi råd om korleis aktørane bør innrette seg. Dei bør komme med noko som kan dempe risikoen for panikk og dårlege avgjerder, seier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han understrekar at ytterpunktet i smittesituasjonen – at alle held seg heime – vil få dramatiske konsekvensar:

– Regjeringa må òg sjå på tiltak for å redusere dei økonomiske konsekvensane av dei tiltaka ein er nøydde til å gjere.

Støtte til permitterte

Ekspertane trur dei mest aktuelle tiltaka på kort sikt blir å hjelpe bedrifter i utsette næringar som turisme, som med ein gong hamnar i ein pengeskvis på grunn av svikt i etterspurnaden. Fleire hundre tilsette i hotellkjeda Nordic Choice blir no permitterte.

– Viss koronaviruset spreier seg ordentleg il Noreg, og vi må stengje ned bedrifter på same måten som i Kina og Italia, vil det mest nærliggjande vere politiske tiltak som støtte til folk som blir permitterte, seier sjefanalytikar Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Norsk Industri ber staten vurdere utsett betaling av arbeidsgivaravgift eller formuesskatt for familieeigde bedrifter som ikkje er børsnoterte.

– Dette er noko styresmaktene må vurdere, seier Holden.

Men ettersom det er uvisst kor langvarig og djup krisa blir, har ekspertane lita tru på at regjeringa allereie no kjem med ein eigen krisepakke for å halde aktiviteten oppe.

Uansett gir Oljefondet på nær 10.000 milliardar kroner regjeringa stort handlingsrom. Samtidig er det politisk krevjande for regjeringa å bruke meir oljepengar, sidan oljepengebruken allereie er auka kraftig dei siste åra.

Spår rentekutt

Pengepolitikken er ein annan viktig buffer. Problemet er at styringsrenta framleis ikkje har nådd høgare enn 1,5 prosent etter finanskrisa for over ti år sidan. Dermed har Noregs Bank lite å gå på når det gjeld ytterlegare kutt for å stimulere økonomien.

Ekspertane trur likevel sentralbanken kjem til å kutte renta med 0,25 prosentpoeng på det neste møtet 19. mars. Men Bruce trur ikkje Noregs Bank vurderer meir uvanlege tiltak, som å kjøpe verdipapir eller «trykkje pengar» gjennom såkalla kvantitative letter for å skape auka aktivitet.

– Det har sentralbanken sjølv sagt at sit svært langt inne i Noreg, seier han.

Bruce trur derimot det kan bli aktuelt for Noregs Bank å trø til med tilskot i form av likviditetslån eller hjelp viss det på skulle bli ei krise i det finansielle systemet.

Permisjonar og lønnskutt?

Holden og Bruce trur førebels ikkje virusfrykta i stor grad vil verke direkte inn på lønnsoppgjeret i vår. Men viss etterspurnaden fell bort og råvarer ikkje kjem, kan det gi store kostnader for ein del bedrifter, påpeikar Holden:

– Då kan det vere snakk om reduksjon i arbeidstida, eventuelt kombinert med at arbeidstakarar går litt ned i lønn for ein periode, dersom dette er nødvendig for å redde verksemda.

Bruce trur trøbbel i enkeltbedrifter kan gi seg utslag i lågare tillegg lokalt.

Nedturen rammar Noreg ved at børsfallet i seg sjølv får effekt via pengemarknadene og kan gjere kapital dyrare. Samtidig blir aktiviteten redusert som følgje av nedstengingar, og oljeprisfallet rammar Noreg spesielt.

Tysdag kjem regjeringa med sitt første svar.

– Vi jobbar på høggir og har tett kontakt med næringslivet og bankane. Vi følgjer særleg med på reiselivsnæringa, industrien og andre næringar som er særleg utsette, seier Sanner.

(©NPK)