Fann manglar ved undervisninga til kristne friskular

innenriks

Eit tilsyn som Utdanningsdirektoratet har utført ved 31 kristne friskular, har avdekt at over ein tredel av dei har manglar knytt til tilboda om spesialundervisning, skriv Vårt Land.

Bransjeorganisasjonen Virke seier at tilboda vart forverra etter at Stortinget i 2017 vedtok ei lov om at barn i friskular skulle likebehandlast med barn i den offentlege skulen.

Både frå den enkelte skulen og paraplyorganisasjonen Kristne Friskolers Forbund (KFF) blir det hevda at lova har ført til ei skeivheit i finansieringa av friskulane, noko som gjer rammene for tronge til å tilby riktig spesialundervisning til den enkelte eleven.

– Alle barn er barnet til kommunen, men slik det er no behandlar kommunane sakene ulikt med ulik finansiering per elev. På ein friskule er det gjerne elevar frå ulike kommunar, og det fører igjen til at elevane blir forskjellsbehandla. Sånn kan det ikkje vere, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Tysdag kjem Utdannings- og forskingskomiteen med si innstilling til ei stortingsmelding om tidleg innsats og inkludering i barnehage, skule og SFO.

