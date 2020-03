Høie ber sjukehusa førebu seg på 22.000 innleggingar

innenriks

Høie orienterte tysdag Stortinget om koronautbrotet. Der peika han på at Folkehelseinstituttet (FHI) så langt har bede helsetenesta førebu seg på eit middels pandemiscenario.

– I dette scenarioet blir det skissert at ein bør planleggje for at 22.000 blir innlagde på sjukehus, og cirka 5.500 vil ha behov for intensivbehandling. Same scenario seier at på toppen vil 1.700 vere innlagde, 600 av desse på intensivavdeling, orienterte Høie.

Han understrekar likevel at dette ikkje er ein prognose, og at situasjonen framleis er uavklart.

– Men det er eit scenario det blir sett på som formålstenleg å planleggje for, sa Høie.

Maks 1.400 intensivplassar

Ifølgje Helsedirektoratet er mellom 400 og 450 intensivplassar i dagleg bruk ved norske sjukehus. 200 ekstra plassar kan skaffast i ein beredskapssituasjon, medan 1.200-1.400 er det maksimale talet på tilgjengelege intensivplassar i kritisk situasjon der alle tilgjengelege respiratorar blir tatt i bruk.

– Det vil vere ein krevjande situasjon for helse- og omsorgstenesta, men ved å mobilisere og disponere tilgjengelege ressursar ser det ut til at tenestene skal klare å handtere dei scenarioa Folkehelseinstituttet så langt har skildra, sa helseministeren.

192 personar hadde måndag testa positivt på koronavirus i Noreg, ifølgje FHI. Tysdag var seks pasientar innlagde på sjukehus.

Utløyst beredskap

For å sikre at helsestyresmaktene har tilstrekkelege verkemiddel til å handtere situasjonen, utløyste regjeringa fredag fullmaktsføresegnene i helseberedskapslova. Desse føresegnene gir heimel til mellom anna å rekvirere, beordre personell og disponere ressursane i helse- og omsorgstenesta.

(©NPK)