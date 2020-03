Høie ber sjukehusa stålsetje seg for «eit middels pandemiscenario»

innenriks

Tysdag var helseministeren i Stortinget for å orientere om utbrotet av koronavirus i Noreg. Der gjorde han det klart at eit hovudmål no er å utsetje starten av epidemien så lenge som mogleg.

– I seinare fasar er målet å bremse spreiinga slik at epidemikurva flatar ut, at epidemien blir spreidd over ein lengre periode og færre blir smitta totalt, sa Høie.

Helseministeren peika på at det store fleirtalet ikkje vil oppleve det som veldig alvorleg å få sjukdommen, men at den kan ha store konsekvensar for dei sårbare gruppene. Samfunnet er derfor avhengig av ein dugnad i folket, heldt Høie fast på.

– Det handlar om noko så enkelt som å vaske hendene, hoste i papirhandkle eller olbogehòla og unngå å handhelse, sa han.

– Det skal vi alle gjere i solidaritet med dei iblant oss som ikkje vil tole å bli smitta, og ikkje minst i solidaritet med alle dei som jobbar i helsetenesta.

Middels pandemiscenario

Høie viste til at Folkehelseinstituttet (FHI) har bede helsetenesta førebu seg på eit «middels pandemiscenario». I eit slikt scenario vil viruset nå breitt ut i folket:

* 22.000 nordmenn kan i det komande året bli så sjuke at dei må leggjast inn på sjukehus. Det kan bli snakk om 1.700 innleggingar samtidig når spreiingstoppen blir nådd.

* 5.500 kan ha behov for intensivbehandling, med 600 innleggingar samtidig på det meste.

Høie understreka at desse tala ikkje er ein prognose, og at situasjonen framleis er uavklart.

– Men det er eit scenario det blir sett på som formålstenleg å planleggje for, sa Høie.

Så langt har Folkehelseinstituttet testa meir enn 3.000 personar i Noreg for koronavirus. Av desse har 192 testa positivt. Dei fleste har milde symptom, men seks er innlagde på sjukehus.

Maks 1.400 intensivplassar

Ifølgje Helsedirektoratet er mellom 400 og 450 intensivplassar i dagleg bruk ved norske sjukehus. I ein beredskapssituasjon kan 200 ekstra plassar skaffast, medan 1.200–1.400 er det maksimale talet intensivplassar i kritisk situasjon der alle tilgjengelege respiratorar blir brukte.

– Det vil vere ein krevjande situasjon for helse- og omsorgstenesta, men ved å mobilisere og disponere tilgjengelege ressursar ser det ut til at tenestene skal klare å handtere dei scenarioa Folkehelseinstituttet så langt har skildra, sa helseministeren.

Fryktar mangel

– Den sårbare situasjonen vart tatt opp av Arbeidarpartiet og fleire andre parti så seint som i fjor. Likevel har vi erfart stor sårbarheit, sa han og etterlyste ein konkret plan frå Høie.

Helseministeren varsla for sin del at nye tiltak vil bli vedtatt allereie fredag denne veka for å hindre mangel på legemiddel.

