Journalistkonferanse i Tønsberg blir avlyst

innenriks

FHI og Helsedirektoratet tilrår no å avlyse eller utsetje alle innandørs arrangement med 500 eller fleire deltakarar.

– På grunn av ny utvikling i korona-situasjonen vil det vere uklokt å arrangere SKUP. Dette er i tråd med nye tilrådingar frå FHI. Underteikna pålegg derfor arrangøren å avlyse, seier kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikkje kan gjennomføre SKUP-konferansen, som vi veit at mange har gledd seg til, seier SKUP-leiar Silje S. Skiphamn i ei pressemelding.

(©NPK)