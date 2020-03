Kommunelegane avgjer koronaberedskap

innenriks

Medan livet går som vanleg i mange kommunar, er andre prega av strenge restriksjonar for å unngå spreiing av koronavirus. I Stavanger blir arrangement innandørs med meir enn 500 deltakarar avlyste, og i Bærum er skulekantiner stengde.

Årsaka er at det opp til kvar enkelt kommunelege å handheve tilrådingane frå Folkehelseinstituttet, skriv Aftenposten.

– I dag er det opp til kvar kommuneoverlege å ta avgjerder, svarer fagdirektør Svein Lie seier Helsedirektoratet til avisa.

Det er særleg risikovurdering knytt til matservering, transport, storleik på arrangement og faren for kontakt som må vurderast. Nyleg vart det tillate å halde eit arrangement for 4.000 personar fordi det var strenge reglar for kontakt, matservering og handhygiene. I Oslo valde kommunen derimot å avlyse Holmenkollrennet fordi han frykta at trengsla på T-banen ville medføre risiko for smittespreiing.

– Førebels har vi gitt kommunane i ansvar å følgje opp med eigne vurderingar. Viss vi skulle merke at dette fører til urimelege og ikkje minst uforsvarlege løysingar, må vi ta grep, seier Lie.

(©NPK)