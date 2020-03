Kommunelegen avgrensar publikum under Jahn Teigens bisetting i Tønsberg

innenriks

– Vi har hatt hyppig kontakt med kommunelegen om dette og fått tilrådd å gjennomføre som planlagt, seier den mangeårige manageren til artisten Trond Lie til NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) kom tysdag med nye tilrådingar ved store arrangement for å avgrense spreiing av koronaviruset.

Jahn Teigen blir bisett onsdag klokka 12.30 frå Tønsberg domkyrkje, som har ein kapasitet på 500.

Kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg seier til TV 2 at dei vil avgrense talet på besøkande i både i og utanfor kyrkja til 500 personar.

– Det er to parallelle arrangement i samband med bisettinga. Det er eitt i kyrkja og eit utanfor med storskjerm. No har vi vedtatt å setje ei avgrensing, slik at vi maksimalt slepper inn 500 personar på kvart arrangement, seier Skei.

Benedicte Adrian melde måndag at ho ikkje kjem til å delta i bisettinga på grunn av koronafrykt. Til TV 2 sa ho at ho ikkje er redd for koronaviruset, men at ho har nære og kjære ho må tenkje på.

Den folkekjære artisten Jahn Teigen døydde 24. februar, 70 år gammal.

