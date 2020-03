Koronasmitta: – Dette er ingen spøk

innenriks

Kvinna og mannen frå Oslo var saman med ni andre på skiferie i Austerrike då dei fekk klare symptom på koronasmitte, skriv VG og Aftenposten. Etter at dei kom heim vart dei sjuke og bad om å bli testa for smitte, men vart avviste. Til slutt vart mannen så dårleg at han vart innlagt og er no på isolat. Kvinna er heime åleine og strevar med ein kraftig virusinfeksjon.

– Når ein høyrer og les om talspersonar for helsestyresmaktene, får ein inntrykk av at ein berre blir lettare plaga. Det er feil. Du blir skikkeleg dårleg. Dette er ingen spøk, seier kvinna til Aftenposten.

Pustevanskar

– Det er greitt at folk får vite at ein kan bli ordentleg sjuk av dette. Eg er veldig sjuk – det har eg vore i ti dagar, fortel 48-åringen sjølv til VG.

Det var kjærasten som ringde etter ambulanse då mannen sleit med å puste og hadde så kraftige hostekuler at han stod og brekte seg.

Etter at paret kom heim frå skiferien bad dei om å bli testa, men vart avviste sidan dei ikkje hadde vore i ei risikosone. Dei påla seg sjølv karantene og sa frå til arbeidsgivarar, venner og familie. Ein av dei andre i reisefølgjet skal så ha bløffa seg til ein test ved å seie at dei hadde vore i Italia. Slik vart smitten oppdaga. I alt har seks personar i reisefølgjet testa positivt på koronasmitte.

Avgrensa kapasitet

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI), seier til VG at han ikkje kan kommentere enkeltsaker. Han seier at FHI har vore opptatte av å teste personar dei meiner har ein reell smitterisiko.

– Det har vore knytt til spesielle land og at folk kjem med symptom. Og det er viktig at vi ikkje testar for mange personar som det ikkje er grunn til å teste, for vi har faktisk ein mangel på testkapasitet i Noreg, seier han.

(©NPK)