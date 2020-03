Koronaviruset kan skape forviklingar for lønnsoppgjeret

innenriks

Tysdag ettermiddag møttest partane til høgtideleg kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det markerer starten på eit maraton av forhandlingar i hovudoppgjeret i vår, der industrien tradisjonen tru er først ut og skal setje standarden for dei vidare oppgjera.

Men i år skjer forhandlingane under eksepsjonelle omstende, med eit koronavirus som når stadig fleire nordmenn.

Plan B

Til så lenge er alle friske i forhandlingsdelegasjonane, forsikrar Fellesforbundets leiar Jørn Eggum. Men hamnar sentrale forhandlarar i karantene, kan partane bli tvinga til å utsetje prosessen.

– Dette er ikkje noko du driv med på Skype, det er iallfall heilt sikkert, seier Eggum til NTB.

Ifølgje han er partane nøydde til å setje seg ned for å diskutere ein plan B i tilfelle viruset rammar.

Administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er samd. Ifølgje han vil det rett og slett bli umogleg å fullføre viss dei sentrale forhandlarane blir borte.

– Vi kjem til å gjennomføre lønnsforhandlingar så lenge delegasjonane er såpass intakte at det er forsvarleg, seier han.

Krev reallønnsvekst

Kravet frå fellesforbundet forut for forhandlingane har vore auka reallønn for alle, og Eggum har i signalisert at han vil krevje ei ramme på over 3 prosent. Kravet om reallønnsvekst blir òg støtta av YS-forbundet Parat, som deltar i forhandlingane ved sida av LO-storebror Fellesforbundet.

Men koronaviruset har òg skapt uvisse om dei økonomiske utsiktene, og Lier-Hansen har sagt at ramma i dagens situasjon må ligge «langt ned på 2-talet» for å vere akseptabel.

Forhandlingane går i første omgang føre seg til 17. mars.

Er det inga semje innan da, kan det bli mekling fram til 31. mars, med 1. april som starttidspunkt for ein eventuell streik.

