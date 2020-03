Opposisjonen kan stanse kraftkabel

innenriks

Både Frp, Sp, SV og Raudt er mot bygginga av den planlagde NorthConnect-kabelen mellom Noreg og Skottland. Også Ap er imot ei slik utbygging sidan partiet meiner vilkåra for ei utbygging ikkje er oppfylt, skriv Klassekampen.

Stortingets energi- og miljøkomité har tre ulike forslag som alle går ut på å stanse utbygginga, men dersom ikkje partia blir samde, kan fleirtalet likevel ryke. Dei ulike partia har ulike grunnar til å gå imot prosjektet. Medan Frp er mest bekymra for auka straumprisar, er Sps skepsis knytt til utviklinga av energiunionen Acer. Raudt har i forslaget sitt berre skrive at kabelen ikkje skal byggast.

Ap på si side meiner dei andre partia må stemme på forslaga deira dersom kabelen ikkje skal bli ein realitet. Dei meiner vilkåra for ei utbygging ikkje er til stades ut frå ein avtale partiet inngjekk med Høgre, Frp, MDG og Venstre i 2018.

– Skal det bli fleirtal mot NorthConnect-kabelen, må nok dei andre opposisjonspartia støtte Ap-forslaget, sa den energipolitiske talsmannen til partiet, Espen Barth Eide, i januar.

Dei andre partia signaliserer no at dei er villige til å snakke saman for å komme til ei løysing.

– Det primære ønsket vårt er jo å få fleirtal for å stanse kabelen, seier Sandra Borch i Sp.

Også nestleiar Hans Andreas Limi i Frp seier vedtaket må vere overordna dei ulike grunngivingane til dei enkelte parti for å stanse kabelen.

NorthConnect er ein 1.400 megawatt likestraumskabel som er planlagt mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. Ein NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil auke norske straumprisar med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig vere samfunnsøkonomisk lønnsam.

