Regjeringa rustar seg mot koronakonkursar

– Det blir verre før det blir betre, slo statsminister Erna Solberg (H) fast då ho saman med finansminister Jan Tore Sanner (H) tysdag la fram rammene for koronatiltaka.

Tiltaka vil kome i tre fasar:

Strakstiltak

Fredag vil regjeringa presentere strakstiltak for å unngå konkursar og oppseiingar, mellom dei endringar i permisjonsreglane.

Både LO, NHO og Virke har kravd at perioden der arbeidsgivar betaler lønn blir korta kraftig ned frå dagens 15 dagar. Detaljane i endringa vil likevel først bli kjende fredag.

– Men vi vil kome både arbeidsgivarar og arbeidstakarar i møte, seier Sanner.

Fredag skal regjeringa òg banke gjennom auka tilskot til helsevesenet, og dessutan endre skattereglane for å minske byrda på utsette bedrifter. Mellom anna opnar regjeringa for at bedrifter som går med underskot, skal få utsett betaling av formuesskatt.

– Skattereglane våre skal ikkje bidra til at norske bedrifter i ei krisetid går konk, slår Solberg fast.

Tiltak for særleg ramma bransjar

I tillegg vil regjeringa setje i verk ytterlegare tiltak overfor særleg ramma bransjar, som flyselskap og reiseliv. Også bedrifter som ikkje får levert innsatsvarer til produksjonen, kan bli hardt ramma.

Både SAS og Norwegian har måtta innstille fleire tusen flyavgangar og har kravd reduksjonar i avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift.

– Vi jobbar framleis med konkretiseringa av tiltaka. Men vi må sørgje for at desse er innanfor regelverket for statsstøtte, slik at vi ikkje skaper nye problem i etterkant, seier Solberg.

Overfor NTB sår statsministeren tvil om kutt i passasjeravgifta er rett veg å gå.

– Ho gjeld jo folk som reiser. Problemet no er jo at folk ikkje flyg lenger, seier ho.

Tredje fase

Tredje fase er generelle tiltak for å halde oppe aktiviteten i økonomien.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi òg vurdere om det behovet for å stimulere økonomien meir generelt, seier Sanner.

På spørsmål om kor alvorleg koronakrisa er samanlikna med oljeprisfallet i 2014, svarar Solberg:

– Oljeprisfallet trefte regionalt og hadde stor tyding i delar av Noreg. Dette er nasjonalt, og det vil vere mange fleire og mindre robuste næringar som blir ramma. Faren for at vi mistar bedrifter, er mykje større.

– Ein god start

Norsk Industris administrerande direktør Stein Lier-Hansen meiner krisetiltaka frå regjeringa er ein god start.

– Dette er nok til å gjere ein stor forskjell for bedrifter som no har raude tal, og som kjem inn i ein underskotssituasjon, seier Lier-Hansen til NTB.

Han kallar tiltakspakken ein «bra respons» som første grep frå regjeringa.

Hovudorganisasjonen Virke meiner på si side at regjeringa bør gå lenger og la staten ta over heile dagpengerekninga. I tillegg ønskjer organisasjonen ei kompensasjonsordning for arrangørar og underleverandørar som blir ramma når reiser og arrangement blir stengde eller blir avlyste.

Helste med foten

Sjølv er Erna Solberg aller mest uroa over at talet på smittetilfelle skal eksplodere.

– Eg er mest uroa over at vi får ein så stor topp på innleggingar at det vil gå på kostnad av andre sjuke. Folk må følgje dei råda som blir gitt, seier statsministeren – som torsdag helste på journalistane med foten.

