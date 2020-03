Siv Jensen om koronakrisa: Tiltaka må kome i dag

innenriks

– Det aller viktigaste er at regjeringa i dag lanserer heilt konkrete tiltak, og at dei er budde til å setje dei i verk raskt. For vi kan ikkje ha eit seminar om dette i dagevis. Det er no det er alvor ute i bedriftene, og ein kan hastebehandle dette gjennom Stortinget viss regjeringa har gjort jobben sin. Vi må handle, og tiltaka må kome i dag, sa Frp-leiaren i NRKs Politisk kvarter tysdag.

Ho forlét posten som finansminister for halvannan månad sidan, då Framstegspartiet gjekk ut av regjering. Ho nemner ei rekkje tiltak ho meiner kan takast i bruk: Endre permisjonsreglane, gje lette i skattar og avgifter, mellom dei flypassasjeravgifta, og flytte byggje- og samferdselsprosjekt fram i tid.

– Det sysselset mange menneske og skaper aktivitet, konstaterer ho.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) skal tysdag presentere vurderingane sine av dei økonomiske konsekvensane av koronaviruset, medan næringsminister Iselin Nybø (V) skal møte næringslivsorganisasjonar for å diskutere problema næringslivet har fått.

