Støre uroa over mangel på utstyr og legemiddel

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) var tysdag i Stortinget for å orientere om spreiinga av koronaviruset i Noreg. I debatten etter orienteringa peika Støre på at det er avdekt alvorleg mangel på test- og verneutstyr og nødvendige legemiddel i Noreg.

– Den sårbare situasjonen vart tatt opp av Arbeidarpartiet og fleire andre parti så seint som i fjor. Likevel har vi erfart stor sårbarheit, sa Støre.

Han skulda Høie for å kome seint på banen og etterlyste ein konkret plan for å skaffe nok teste- og verneutstyr, og for å sikre nødvendige legemiddel når talet på smitta aukar.

