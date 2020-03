Stortinget går inn for rammeplan for SFO

innenriks

Utdanningskomiteen på Stortinget gav frå seg tysdag innstillinga si til stortingsmeldinga til regjeringa om tidleg innsats og inkludering i barnehagen og skulen. No jublar Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby for at det blir fleirtal både for ein rammeplan og kompetansekrav til SFO-leiarane. Fleirtalet består av regjeringspartia og dessutan Framstegspartiet.

– Rammeplanen bør sikre at alle barn får eit pedagogisk SFO-tilbod som er prega av leik, men læringsstøttande. Det er veldig gledeleg at stortingsfleirtalet sluttar opp om det, seier Melby.

I innstillinga er det likevel ikkje sett nokon tidsfrist for når rammeplanen og kompetansekrava skal innførast.

Frå hausten av blir det elles innført eit tak på SFO-prisen.

