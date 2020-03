Ap krev krisetiltak for kultur og idrett

innenriks

– Det som i første omgang skjer når helsestyresmaktene går ut med det nødvendige rådet at arrangement med over 500 menneske skal avlysast, er at salar, scener og idrettshallar blir tømde. For nokon vil det tyde konkurs, seier Arbeidarpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til NTB.

Helsestyresmaktene kom tysdag med nye råd for arrangement for å hindre spreiing av koronaviruset. Tilrådinga er at arrangement med over 500 deltakarar blir avlyste eller utsette.

Trettebergstuen meiner regjeringa må lage ein krisepakke for kultur og idrett.

– Dette er bransjar som har ein så skrapa økonomi i utgangspunktet og som lever på billettinntekter. Det er gjerne eitt arrangement som dreg økonomien heile resten av året, påpeikar ho.

På spørsmål om det er rett å vere oppteken av konsertar og skirenn når det er frykt for liv og helse så vel som den norske økonomien i stort, svarar Trettebergstuen:

– Det er ikkje noko å setje opp mot kvarandre. Dette vil jo lamme store delar av samfunnet og koste mange arbeidsplassar i mange bransjar. Derfor er det viktig at regjeringa kjem med bransjeretta tiltak.

