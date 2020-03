Byrådsleiar i Oslo: – På tide med drastiske tiltak

innenriks

Mellom anna vil arrangement med meir enn 500 deltakarar, både utandørs og innandørs, bli forbode.

– Vi står i ein veldig alvorleg situasjon. Vi må alle gjere det som står i vår makt for å avgrense smitten. Det er på tide med drastiske tiltak, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) då byrådet presenterte dei skjerpa tiltaka på ein pressekonferanse onsdag.

Hevar beredskapen

Beredskapsnivået i hovudstaden vart onsdag heva til nivå 3. Det betyr mellom anna at kommunen opprettar ei sentral kriseleiing for å handtere spreiinga av koronaviruset

Blant tiltaka er:

* Forbod mot arrangement med meir enn 500 deltakarar. Arrangørar av arrangement med meir enn 100 deltakarar må søkje Oslo kommune om godkjenning.

* Alle offentlege stader og arrangement må legge til rette for at folk kan halde ein meters avstand til andre i lokalet.

* Alle som er i karantene, blir pålagde å ta omsyn til gjeldande karantenereglar. Alle må legge til rette for å kunne vere i karantene i eigen bustad.

* Restriksjonar på besøk til personar i sjukehus, eldreinstitusjonar, bufellesskap og bustader med sårbare grupper.

* Oslo rådhus blir stengt for turistar og arrangement.

– Mange vil oppleve skuffelse

– Grepa vil ha stor tyding. Dei grip inn i folks liv og har stor tyding for næringslivet. Eg har stor forståing for at mange vil oppleve skuffelse, seier byrådsleiaren.

Tiltaka i dag kjem på toppen av ei rekke tiltak som er innført dei siste vekene

– Dette vil setje velferdssamfunnet vårt på prøve. Men Noreg er kjent for sin dugnadsånd, og den treng vi no. Kvar og ein av oss må ta del i ansvaret, seier Johansen, som kjem med ei sterk oppfordring til Oslos borgarar:

– Ikkje ring legevakta viss du ikkje har behov for hjelp.

Førebels blir barnehagar og skular halde opne.

– Vi følgjer råda frå helsestyresmaktene som meiner konsekvensane av å stenge barnehagar og skular vil vere for store. Men situasjonen kan raskt endre seg, seier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Samtidig vart det onsdag kjent at Nyskolen i Oslo held stengt dei neste to vekene på grunn av fare for koronasmitte.

17. mai-feiring kan ryke

Johansen varslar samtidig at endå kraftigare tiltak kan komme dei neste dagane.

– Vi må vere realistiske når det gjeld trusselen vi står overfor. Alt tyder på at vi må førebu oss på ein krevjande situasjon over tid, seier han.

Held eskaleringa av smittesituasjonen fram, kan det tradisjonelle 17. mai-toget gjennom hovudstaden ryke i år. Men dette er det ikkje teke noka avgjerd på enno, understrekar Johansen.

– Men dette er noko som vil vere naturleg å ta opp med statlege styresmakter, seier han.