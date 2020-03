innenriks

Häggkvist og Teigen møttest for første gong i 1984.

Ho minnest humoren og musikaliteten hans.

– Vi har møtst mykje sidan, mellom anna på garden hans i Skåne, seier Häggkvist til NRK.

Ho seier at det er viktig for henne å delta i bisetjinga.

– Eg kjenner at eg har mista ein venn, men er så takksam for tida eg har fått, seier ho.

Den svenske artisten seier at Teigen har hatt utruleg mykje å seie for skandinavisk musikk, og seier at han viste kor viktig det er å vere seg sjølv.

