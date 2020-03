Cruiseturistar får ikkje komme i land i Bergen

innenriks

Cruiseskip får framleis legge til kai og proviantere, men passasjerar må bli om bord, opplyser kommunen i ei pressemelding.

– Dette gjer vi som eitt av mange tiltak for å både avgrense trengsel i byen, for å redusere moglegheit for koronasmitte, og for at gjestar som kjem, ikkje skal risikere å bli smitta ved eit besøk hos oss, seier kommunaldirektør Robert Rastad.

Passasjerar frå skip som har snuhamn i Bergen, som Hurtigruten og Fjord Line, får framleis lov til å ta passasjerar på og av, men må ta omsyn til dei vedtaka som er gjort for å avgrense smitte i Bergen.

Eitt cruiseskip er venta til Bergen torsdag, og reiarlaget er kjent med avgjerda. Neste anløpte er først om fem dagar.

