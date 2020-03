Derfor blir ikkje fleire testa for koronavirus

innenriks

NTB har stilt seniorforskar Gunnveig Grødeland ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo spørsmål om kva me veit, og kva me ikkje veit, om koronaviruset.

Korleis merkar ein at ein er sjuk?

Dei som er smitta av viruset, får symptom som hoste og luftvegssymptom, som kan opplevast litt som ei forkjøling. Er det alvorleg, vil ein etter kvart få vanskeleg for å pusta og utvikla ein slags lungebetennelse, seier Grødeland.

– Ein vil ikkje vera i tvil om at ein er sjuk. Men i innleiande fase, med forkjølingsliknande symptom, er det klart ein kan gå og lura på om ein har fått korona eller noko anna. For me er jo i sesongen for masse anna, seier ho.

Barn kan få feber, hoste, og dessutan oppkast og diaré, sistnemnde er ikkje like typiske for vaksne.

Korleis smittar viruset?

Koronaviruset smittar ved at det blir overført frå luftvegane til ein sjuk person, hovudsakleg gjennom dropesmitte (host og nys) og kontaktsmitte, men truleg òg gjennom indirekte kontaktsmitte.

– Det er ein av dei vanlege smittevegane, og det er derfor ein tilrår redusert bruk av handhelsing. Men det same gjeld jo offentlege dører, stoppknappar på bussen og flater som mange menneske har vore i kontakt med, seier Grødeland.

Derfor er god handhygiene og å halda hendene unna fjeset dei viktigaste råda for å unngå å bli smitta eller for å hindra smitteoverføring til andre.

Om ein er koronasmitta – kan ein smitta andre endå om ein ikkje har symptom?

Ein smittar i utgangspunktet når ein opplever symptom, fordi viruset blir spreidd med dropesmitte gjennom hoste eller nysing.

Men det er ingen som hittil har avvist at ein er smittsam før ein kjenner symptom. Det er ikkje uvanleg ved slike virussjukdommar at ein kan frigi virus til omgivnadene på ein meir indirekte måte, til dømes ved at ein tar seg i munnen og deretter på ting, som dørhandtak, knappar eller liknande.

– Det finst ikkje data som stadfestar at dette skjer ved korona, men det er ikkje usannsynleg, seier forskaren.

Ifølgje kinesiske forskarar er barn spesielt underdiagnostiserte fordi dei har mindre symptom.

– Det er òg derfor ein seier at barn kan vere smitteberarar, sjølv om dei ikkje har nokon symptom på sjukdom, seier ho vidare.

Kvifor blir ikkje alle i karantene testa?

Det er fleire årsaker til at alle som mistenkjer at dei har koronasmitte, ikkje blir testa.

Testmetodane som blir brukte, PCR og antistoffundersøkingar, har begge svakheiter når det gjeld tidspunkt for testing. Testar ein for tidleg eller for seint, kan testen slå feil ut.

– PCR oppdagar berre virus som er til stades. Er ein ferdig med infeksjonen, vil ikkje testen finna viruset, seier Grødeland.

– Tar ein antistoffundersøkingar for å måla om ein har hatt infeksjonen, men det blir tatt prøvar på eit for tidleg tidspunkt, vil viruset ikkje slå ut fordi ein ikkje har utvikla antistoff enno, seier ho vidare.

Ei anna årsak til at det ikkje blir tatt prøvar av alle, er at det er avgrensa tilgang på prøveutstyr, så helsevesenet må prioritera kven som blir testa.

Kor høg er døyelegheita?

WHO seier nett no at dødsraten er 3,6, men det er litt uvisse knytt til det talet. Grunnen til det er at ein ikkje har heilt oversikt over kor mange som faktisk er smitta, såkalla mørketal.

Dette kan òg vera personar med milde symptom som ikkje har nokon grunn til å oppsøkja helsevesenet.

– Dermed kan dødsraten vera lågare enn det WHO anslår, og det blir rekna som sannsynleg at han går ned, seier Grødeland.

Jo eldre du er, jo meir utsett er du for sjukdommen. Viss du i tillegg til å vera eldre har hjarte- og karsjukdommar eller diabetes, ser det ut til å auka risikoen.

Barn med underliggjande sjukdommar står òg i fare for å utvikla alvorleg sjukdom. Det er nokre døme på dette i Kina, men ingen med dødeleg utfall, fortel Grødeland. Desse barna hadde hjarteproblem eller andre alvorlege underliggjande sjukdommar frå før.

For dei som blir alvorleg sjuke av viruset, er det naturleg at dødsraten er langt høgare enn for heile folket.

