FHI-scenario: 2,2 millionar kan bli smitta

Folkehelseinstituttet har den siste tida arbeidd med å utvikle eit eige planscenario for koronaviruset i Noreg.

Scenarioet er så langt ikkje offentleggjort i sin heilskap. Men NTB har no fått stadfesta fleire detaljar om tala Folkehelseinstituttet har valt å legge til grunn.

Det smittevernekspertane ser for seg, er at 2,2 millionar menneske kan bli smitta av koronaviruset i Noreg det kommande året.

Folkehelseinstituttet reknar vidare med at éin av tre smitta vil bli sjuke. Det svarer til drygt 733.000 personar.

To av tre vil derimot sleppe frå smitten meir eller mindre utan symptom.

Stor uvisse

Folkehelseinstituttet understrekar at det er betydeleg uvisse om tala. Scenarioet skal derfor ikkje reknast som ein prognose.

I staden er utrekningane meinte som ei støtte for staten og kommunane når smittevernberedskapen skal planleggast i tida framover.

– Det er eit scenario som skal gi eit rimeleg bilde av det framtidige moglegheitsrommet, eller moglege utviklingar, slik at de veit kva de kan planlegge for, sa FHIs Preben Aavitsland då han presenterte ei skisse til det nye planscenarioet på eit seminar for intensivpersonell tidlegare i veka.

Tusen på sjukehus

Aavitsland trekte i presentasjonen sin fram to tal som i etterkant har fått stor merksemd.

For det første viste han til at 22.000 nordmenn ifølgje det nye planscenarioet kan hamne på sjukehus med virussjukdommen. Det svarer til 3 prosent av dei som blir sjuke.

På det meste kan det bli snakk om 1.700 sjukehusinnleggingar samtidig.

Folkehelseinstituttet trur òg at éin av fire som blir lagt inn på sjukehus, vil trenge intensivbehandling. Det vil utgjere 5.500 personar totalt, og på det meste kan 600 ligge på intensiven samtidig.

Fryktar plassmangel

Ei kartlegging som Helsedirektoratet har gjort, viser at det i dag berre er 400–450 intensivplasser i dagleg bruk ved norske sjukehus. I ein krisesituasjon kan talet pressast opp til 1.200–1.400 plassar, men då må alle respiratorar takast i bruk, og planlagde operasjonar må stansast.

Kjem det fleire pasientar samtidig enn Folkehelseinstituttet har lagt til grunn i planscenarioet sitt, kan situasjonen dermed bli svært krevjande.

Av denne grunnen har helsestyresmaktene lagt stor vekt på tiltak for å bremse tempoet i spreiinga av viruset. Epidemien må strekkast ut i tid, slik at toppunktet blir lågt nok til at helsevesenet har kapasitet nok til å handtere det.

Tysdag kveld hadde FHI registrert 277 tilfelle av koronavirus i Noreg, ein auke på 85 frå dagen før. Sju av dei smitta er innlagd på sjukehus. VG registrerer tala frå norske kommunar kontinuerleg etter kvart som dei blir offentleggjorde og opplyste at 400 menneske har fått påvist koronasmitte seint tysdag kveld.

