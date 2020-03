Fire nye innlagde på sjukehus med koronasmitte

innenriks

Pasientane som er innlagde med koronasmitte på Sjukehuset Østfold vart innlagde onsdag formiddag.

– Begge har vore på reise til risikoområde i utlandet. Begge kom til oss frå heimekarantene i går kveld og er no innlagde i isolat på sjukehuset, seier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sjukehuset Østfold til NRK.

Smittekjelda til desse to personane er kjend for sjukehuset. Pasientane får behandling ved infeksjonsmedisinske avdelinga ved sjukehuset.

– Det tyder at det er sterke restriksjonar på kven som kan gå inn i rommet og at dei må ha på seg smittevernutstyr for å hindre at denne smitten kjem ut i sjukehuset, seier Hødal.

16 medarbeidarar ved sjukehuset er i karantene.

Dei to andre personane vart lagde inn på Ahus tysdag, opplyser sjukehuset.

​ – Alle smittevernprosedyrar og planar for mottaking av slike pasientar vart følgde, seier smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen ved Ahus.

Totalt er ti personar innlagde med koronasmitte ved norske sjukehus.

