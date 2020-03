Fleire apotek er tomme for vaksine mot lungebetennelse

innenriks

Pneumovax-vaksinen førebyggjer lungebetennelse hos folk som er i risikogruppa til det nye koronaviruset.

NRK har vore i kontakt med fleire apotek i Trøndelag som no er utselde for vaksinen, etter at det den siste tida har vore stor pågang.

Folkehelseinstituttet skriv på nettsidene sine at dei har eit avgrensa lager av vaksinen mot lungebetennelse. Nye leveransar av vaksinen er venta først i mai.

– Responsen har vore langt større enn forventa, og vi er no i ein situasjon med avgrensa tilgang på Pneumovax. Resterande dosar må prioriterast for personar med høgast risiko for sjukdom, skriv Folkehelseinstituttet.

