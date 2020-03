Frp går inn for å byggje jernbane i Nord-Noreg

innenriks

Opphavleg var det Per-Willy Amundsen (Frp) og SVs Torgeir Knag Fylkesnes som står bak forslaget om å starte arbeidet med å byggje jernbane 375 kilometer vidare frå Fauske i Nordland og heilt til Tromsø. Prisen kan ende på over 100 milliardar kroner, ifølgje ei utgreiing frå Jernbanedirektoratet.

No har likevel Amundsen fått med seg heile Frp på forslaget om Nord-Noregbanen.

– No er det ei viktig prinsippavklaring som Frp har gjort, og det er historisk at partiet no gir full støtte til Nord-Noregbanen. Med dei enorme kostnadene som blir brukte på andre samferdselsprosjekt, er det naturleg at ein òg prioriterer Nord-Noregbanen, seier Amundsen til avisa iTromsø.

Spørsmålet no er om Arbeidarpartiet vil støtte forslaget og slik sikre det fleirtalet. Partiet har til liks med Senterpartiet, Raudt og MDG snakka positivt om tog i Nord-Noreg, skriv VG. Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran har likevel tidlegare kalla forlaget frå Amundsen og Fylkesnes useriøst og seier eit så omfattande og dyrt prosjekt må ha ei eiga utgreiing.

– Vi har sagt kva vi meiner om forslaget. Vi fremjar vårt eige, seier Skjæran.

