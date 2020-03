Fryktar store koronakonsekvensar for norsk sjømatnæring

innenriks

– Vi ser allereie at flyselskapa reduserer kapasiteten. Dette vil naturleg nok få konsekvensar for å få frakta norsk sjømat ut til marknadene. Vi fryktar at ein om kort tid vil oppleve at fraktkapasiteten som følgje av koronaviruset vil redusere flykapasiteten med mellom 25 og 30 prosent.

Det seier administrerande direktør i arbeidsgivar- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i ei pressemelding.

Sjømatnæringa er Noregs nest største eksportnæring. I fjor vart det eksportert sjømat for ein verdi på om lag 106 milliardar kroner. Dette svarar til at ein forsyner folket i verda med 36 millionar sjømatmåltid kvar einaste dag, ifølgje Eriksson.

Derfor ønskjer Eriksson at Erna Solberg får på plass ein ny fiskeri- og sjømatminister raskt.

– I den situasjonen vi er i no, er det uhyre viktig at vi får på plass ny fiskeri- og sjømatminister, for vi kan ikkje halde på utan statsråd.

(©NPK)