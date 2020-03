innenriks

– Eg har stor forståing for at dette er ei belastning for både enkeltpersonar og bedrifter, men vi er i ein ekstraordinær situasjon, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding.

Eksempelvis må arrangørar som avlyser, sjølv stå økonomisk ansvarleg.

Det finst derimot unntak, mellom anna dersom bustader og hotell blir rekvirerte for å isolere smitta. Det same gjeld dersom helsepersonell, både i og utanfor helse- og omsorgstenesta, blir beordra og omdisponerte.

