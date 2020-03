Hareide varslar strakstiltak for flybransjen

innenriks

Statsråden tok onsdag imot arbeidstakarorganisasjonen Parat på kontoret sitt for å drøfte situasjonen for flyselskapa etter utbrotet av koronasmitte i Noreg.

I møtet bad Parat regjeringa kome med strakstiltak for å sikre norsk luftfart.

– Det er ei rekkje verkemiddel vi no ser på. Det skal vi konkludere på innan kort tid. Vi ønskjer å kome med eit svar så fort som mogleg, og aller helst allereie fredag, seier Hareide.

«Alt på bordet»

Parat ber om at flyselskapa blir sikra likviditet på kort sikt. Lån, kredittfasilitetar og tilbakebetaling av avgifter kan vere med på å gi selskapa eit nødvendig pusterom i ein vanskeleg situasjon.

Samtidig ber Parat regjeringa sjå på kutt i passasjeravgifta, CO2-avgifta, momsnivået og arbeidsgivaravgifta.

– Alle tiltaka Parat kom med i dag, er på bordet vårt, utan at vi har teke endeleg stilling, seier Hareide.

Widerøe, SAS og Norwegian er allereie hardt ramma av virusutbrotet, som har redusert flytrafikken kraftig.

Endra marknadssituasjon

Hareide understrekar at flyselskapa utgjer ein kritisk infrastruktur som Noreg treng, og at dei no opplever ei dramatisk endring fordi reisevanane blir endra raskt.

– Vi har ein marknadssituasjon som er heilt endra, konstaterer statsråden

Han vil førebels ikkje seie konkret kva regjeringa legg opp til av tiltak, utover at det må vere «generelle verkemiddel som treffer alle».

Hareide har òg hatt møte med Avinor, NHO luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian.

