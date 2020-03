Koronaviruset får store konsekvensar for skodespelarar

innenriks

– Koronautbrotet skaper ein dramatisk situasjon som krev strakstiltak. Mellom anna blir no svært mange kulturarrangement avlyste. NSF forventar at alle medlemmer og arbeidsgivarar sluttar lojalt opp om dei tilrådingane som helsestyresmaktene gir, skriv NSF i pressemeldinga.

Samtidig oppmodar NSF no styresmaktene om å innføre ekstraordinære tiltak for å kompensere for dei økonomiske tapa som rammar skodespelarar spesielt hardt.

– Skodespelarar som arbeider fast eller på åremål på institusjonsteatera kan bli permitterte, og vil i tilfelle få dagpengar. Men det store fleirtalet av skodespelarar arbeider på korte kontraktar, og har ikkje noko tryggingsnett. Eg håper regjeringa vil sjå spesielt på strakstiltak for å sikre denne gruppa, seier forbundsleiar i NSF Knut Alfsen.

(©NPK)