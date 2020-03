Mann dømd for valdtekt av sovande mann

innenriks

Mannen vart først dømd til tre år og fire månaders fengsel i Jæren tingrett august i fjor, men anka dommen, skriv Stavanger Aftenblad.

Mannen er vidare dømd til å betale 100.000 kroner til den fornærma mannen.

Valdtekta skjedde i ei leilegheit i Sandnes hausten 2017. Den fornærma mannen sat og sov i ein stol då 43-åringen forgreip seg på han, ifølgje dommen. Dei to kjente kvarandre frå tidlegare.

Den domfelte mannen har erkjent seksuell kontakt, men hevdar at dette var avtalt og at fornærma skulle få 22.000 kroner for dette. Retten festa ikkje lit til forklaringa til mannen.

43-åringen vart òg dømd til fire år og seks månaders fengsel for valdtekt i oktober 2013.

