Forsvarsleiinga møttest onsdag for å drøfte situasjonen etter at helsedirektør Bjørn Guldvog tysdag bad om at det måtte gjerast ei ny vurdering i lys av koronautbrotet.

Nærare 15.000 soldatar er samla i Nord-Noreg, der feltøvinga skulle starte torsdag. Finland, med 400 soldatar, har allereie trekt seg frå øvinga.