innenriks

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne og leie beredskapsplanlegginga.

Etter ein gjennomgang med dei sentrale aktørane i kraftforsyninga i landet er tilbakemeldinga at drifta går som normalt, med nokre tilpassingar for å ta høgde for at situasjonen kan utvikle seg.

Også NVE gjennomfører tiltak som auka bruk av heimekontor, utsetjing eller avlysing av arrangement og sterkt redusert reiseverksemd.

