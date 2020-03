Nybø overtek leiarrolle for Venstre i regjering

innenriks

Årsaka er at ho har lengst fartstid av Venstres statsrådar.

– Oppgåva mi er å leie Venstres arbeid i regjeringa framover, seier Nybø.

Ho skal mellom anna delta i budsjettforhandlingane som startar måndag.

Nybø seier ho fekk vite om Grandes avgang frå henne sjølv søndag.

– Det kom som ei overrasking på meg at vi må seie farvel til ein leiar vi har hatt i ti år, seier Nybø.

– Var det rett av Trine Skei Grande å gå av?

– Trine har teke den avgjerda, og eg har stor forståing og respekt for at ho har gjort det. Ho har stått på for dette partiet og gjort ein formidabel jobb i ti år. No er det nokon andre som må leie dette laget.

– Eg vil mane alle som ser på seg sjølv som ein framtidig leiar av Venstre, til å samle laget og vise leiarskap, slik at vi kan gå samla vidare, seier Nybø til NTB.

